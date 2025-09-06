Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sábado (06/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Copa do Nordeste e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 13h, a Inglaterra jogará contra Andorra pelas eliminatorias europeias para a Copa do Mundo (Facebook/ @footballiceland)

Os jogos de hoje, neste sábado (06/09), incluem partidas pela Série B do Brasileirão, Campeonato Português, Copa do Nordeste e Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 13h, a Inglaterra enfrentará a Andorra pelas eliminatórias europeias para a Copa. Já às 17h30, o Bahia enfrentará o Confiança pela Copa do Nordeste.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Botafogo-SP x Athletico-PR - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Português

  1. Estoril x Santa Clara - 16h30 - Sem informações

Copa do Nordeste

  1. Bahia x Confiança - 17h30 - Premiere, ESPN 4 e Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

  1. Nigéria x Ruanda - 13h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Letônia x Sérvia - 10h - SporTV e Disney+
  2. Inglaterra x Andorra - 13h - ESPN e Disney+
  3. Armênia x Portugal - 13h - SporTV e Disney+
  4. Irlanda x Hungria - 15h45 - e Disney+
  5. Áustria x Chipre - 15h45 - ESPN 3 e Disney+
  6. San Marino x Bósnia - 15h45 - Disney+

Onde assistir ao jogo de Bahia e Confiança; veja o horário

O jogo entre Bahia x Confiança terá transmissão ao vivo pelo Premiere, pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h30.

Onde assistir ao jogo de Inglaterra e Andorra; veja o horário

O jogo entre Inglaterra x Andorra terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 13h.

Onde assistir ao jogo de Armênia e Portugal; veja o horário

O jogo entre Armênia x Portugal terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 13h.

Onde assistir ao jogo de Irlanda e Hungria; veja o horário

O jogo entre Irlanda x Hungria terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 13h - Inglaterra x Andorra - Eliminatórias Europeias da Copa
  2. 15h45 - Áustria x Chipre - Eliminatórias Europeias da Copa
  3. 16h - Botafogo-SP x Athletico-PR - Série B do Brasileirão
  4. 17h30 - Bahia x Confiança - Copa do Nordeste

SporTV

  1. 10h - Letônia x Sérvia - Eliminatórias Europeias da Copa
  2. 13h - Armênia x Portugal - Eliminatórias Europeias da Copa

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

  1. 10h - Letônia x Sérvia - Eliminatórias Europeias da Copa
  2. 13h - Inglaterra x Andorra - Eliminatórias Europeias da Copa
  3. 13h - Armênia x Portugal - Eliminatórias Europeias da Copa
  4. 15h45 - Irlanda x Hungria - Eliminatórias Europeias da Copa
  5. 15h45 - Áustria x Chipre - Eliminatórias Europeias da Copa
  6. 15h45 - San Marino x Bósnia - Eliminatórias Europeias da Copa
  7. 16h - Botafogo-SP x Athletico-PR - Série B do Brasileirão
  8. 17h30 - Bahia x Confiança - Copa do Nordeste

Premiere

  1. 17h30 - Bahia x Confiança - Copa do Nordeste

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste sábado.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

