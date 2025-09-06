Futebol: veja quem joga hoje, sábado (06/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Copa do Nordeste e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 06.09.25 7h00 Às 13h, a Inglaterra jogará contra Andorra pelas eliminatorias europeias para a Copa do Mundo (Facebook/ @footballiceland) Os jogos de hoje, neste sábado (06/09), incluem partidas pela Série B do Brasileirão, Campeonato Português, Copa do Nordeste e Eliminatórias para a Copa do Mundo. Às 13h, a Inglaterra enfrentará a Andorra pelas eliminatórias europeias para a Copa. Já às 17h30, o Bahia enfrentará o Confiança pela Copa do Nordeste. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Série B Botafogo-SP x Athletico-PR - 16h - ESPN e Disney+ Campeonato Português Estoril x Santa Clara - 16h30 - Sem informações Copa do Nordeste Bahia x Confiança - 17h30 - Premiere, ESPN 4 e Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - África Nigéria x Ruanda - 13h - FIFA+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Letônia x Sérvia - 10h - SporTV e Disney+ Inglaterra x Andorra - 13h - ESPN e Disney+ Armênia x Portugal - 13h - SporTV e Disney+ Irlanda x Hungria - 15h45 - e Disney+ Áustria x Chipre - 15h45 - ESPN 3 e Disney+ San Marino x Bósnia - 15h45 - Disney+ Onde assistir ao jogo de Bahia e Confiança; veja o horário O jogo entre Bahia x Confiança terá transmissão ao vivo pelo Premiere, pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h30. Onde assistir ao jogo de Inglaterra e Andorra; veja o horário O jogo entre Inglaterra x Andorra terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 13h. Onde assistir ao jogo de Armênia e Portugal; veja o horário O jogo entre Armênia x Portugal terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 13h. Onde assistir ao jogo de Irlanda e Hungria; veja o horário O jogo entre Irlanda x Hungria terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 13h - Inglaterra x Andorra - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Áustria x Chipre - Eliminatórias Europeias da Copa 16h - Botafogo-SP x Athletico-PR - Série B do Brasileirão 17h30 - Bahia x Confiança - Copa do Nordeste SporTV 10h - Letônia x Sérvia - Eliminatórias Europeias da Copa 13h - Armênia x Portugal - Eliminatórias Europeias da Copa Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado. Disney+ 10h - Letônia x Sérvia - Eliminatórias Europeias da Copa 13h - Inglaterra x Andorra - Eliminatórias Europeias da Copa 13h - Armênia x Portugal - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Irlanda x Hungria - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Áustria x Chipre - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - San Marino x Bósnia - Eliminatórias Europeias da Copa 16h - Botafogo-SP x Athletico-PR - Série B do Brasileirão 17h30 - Bahia x Confiança - Copa do Nordeste Premiere 17h30 - Bahia x Confiança - Copa do Nordeste DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste sábado. Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (06/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Copa do Nordeste e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 06.09.25 7h00 Copa Argentina Tigre x Independiente Rivadavia: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/09) pela Copa Argentina Tigre e Independiente Rivadavia jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 05.09.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/09) pela Série B Coritiba e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 05.09.25 20h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Egito x Etiópia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Egito e Etiópia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 MELANCOLIA Paysandu leva virada do Volta Redonda nos minutos finais e se afunda na lanterna da Série B Com o resultado, o Papão estagnou na lanterna, agora com cinco pontos atrás do penúltimo colocado. 05.09.25 20h11 NFL em SP aumenta celebridades, repete sucesso, mas não empolga estádio com show de Karol G 06.09.25 0h37