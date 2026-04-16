Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga Europa, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Palmeiras e Sporting Cristal jogarão pela Libertadores às 19h (Cesar Greco/ Palmeiras)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (16/04), incluem partidas pela Libertadores, Copa Sulamericana, Conference League, Copa do Nordeste e outras competições internacionais.

Às 19h, o Palmeiras jogará contra o Sporting Cristal pela Copa Libertadores. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Independiente Medellín pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Copa Centro-Oeste

  1. Tocantinópolis x Atlético-GO - 20h - SportyNet
  2. Operário-MS x Primavera-MT - 20h30 - Youtube (Canal do Benja)

Copa Libertadores da América

  1. Palmeiras x Sporting Cristal - 19h - Paramount+
  2. Lanús x Always Ready - 19h - ESPN 4 e Disney+
  3. Flamengo x Independiente Medellín - 21h30 - ESPN e Disney+
  4. Peñarol x Platense - 21h30 - Paramount+

Copa do Nordeste

  1. América-RN x Fortaleza - 19h - SportyNet
  2. Imperatriz x ABC - 19h - Sem informações

Copa Sul-Americana

  1. Atlético-MG x Juventud - 19h - ESPN e Disney+
  2. Tigre x Macará - 19h - Paramount+
  3. San Lorenzo x Deportivo Cuenca - 21h30 - Paramount+
  4. Bragantino x Blooming - 21h30 - ESPN 4 e Disney+
  5. Cienciano x Puerto Cabello - 23h - ESPN 2 e Disney+

Liga Conferência - Conference League

  1. AZ x Shakhtar Donetsk - 13h45 - Sem informações
  2. Fiorentina x Crystal Palace - 16h - Sem informações
  3. AEK Atenas x Rayo Vallecano - 16h - Sem informações
  4. Strasbourg x Mainz - 16h - Sem informações

Liga Europa - Europa League

  1. Celta x Freiburg - 13h45 - CazéTV
  2. Betis x Braga - 16h - CazéTV
  3. Nottingham Forest x Porto - 16h - CazéTV
  4. Aston Villa x Bologna - 16h - CazéTV

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Sporting Cristal; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Sporting Cristal  terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Independiente; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Independiente Medellín terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Atlético e Juventude; veja o horário

O jogo entre Atlético MG x Juventud terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Bragantino e Blooming; veja o horário

O jogo entre RB Bragantino x Blooming terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Corinthians x Santa Fe - Libertadores
  2. 21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 15h - Al Nassr x Al Ettifaq - Campeonato Saudita

TNT

  1. 16h - Arsenal x Sporting - Champions League

ESPN

  1. 19h - Atlético-MG x Juventud - Copa Sudamericana
  2. 19h - Lanús x Always Ready - Libertadores
  3. 21h30 - Flamengo x Independiente Medellín - Libertadores
  4. 21h30 - Bragantino x Blooming - Copa Sulamericana
  5. 23h - Cienciano x Academia Puerto Cabello - Copa Sul-Americana

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  1. 16h - Bayern de Munique x Real Madrid - Champions League
  2. 16h - Arsenal x Sporting - Champions League

Disney+

  1. 19h - Atlético-MG x Juventud - Copa Sudamericana
  2. 19h - Lanús x Always Ready - Libertadores
  3. 21h30 - Flamengo x Independiente Medellín - Libertadores
  4. 21h30 - Bragantino x Blooming - Copa Sulamericana
  5. 23h - Cienciano x Puerto Cabello - Copa Sul-Americana

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

  1. 19h - Palmeiras x Sporting Cristal - Libertadores
  2. 19h - Tigre x Macará - Copa Sul-Americana
  3. 21h30 - San Lorenzo x Deportivo Cuenca - Copa Sulamericana
  4. 21h30 - Peñarol x Platense - Libertadores

SportyNet

  1. 19h - América-RN x Fortaleza - Copa do Nordeste
  2. 20h - Tocantinópolis x Atlético-GO - Copa Centro-Oeste
ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga Europa, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

16.04.26 7h00

ÁRBITRA FIFA

Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe escudo Fifa e já tem data para apitar em liga internacional

Gleika embarca nesta quinta-feira (16) para o Equador, onde foi designada para a partida entre seleções femininas de Equador e Peru

15.04.26 18h21

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

15.04.26 7h00

Copa Libertadores da América

LDU x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/04) pela Libertadores

LDU de Quito e Mirassol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

14.04.26 22h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Resenha

Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A'

Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão.

16.04.26 9h06

Futebol

Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado'

Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação

15.04.26 23h07

Futebol

Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte

O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação

15.04.26 22h40

FUTEBOL

Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda

Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo

15.04.26 15h45

