Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga Europa, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 16.04.26 7h00 Palmeiras e Sporting Cristal jogarão pela Libertadores às 19h (Cesar Greco/ Palmeiras) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (16/04), incluem partidas pela Libertadores, Copa Sulamericana, Conference League, Copa do Nordeste e outras competições internacionais. Às 19h, o Palmeiras jogará contra o Sporting Cristal pela Copa Libertadores. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Independiente Medellín pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Copa Centro-Oeste Tocantinópolis x Atlético-GO - 20h - SportyNet Operário-MS x Primavera-MT - 20h30 - Youtube (Canal do Benja) Copa Libertadores da América Palmeiras x Sporting Cristal - 19h - Paramount+ Lanús x Always Ready - 19h - ESPN 4 e Disney+ Flamengo x Independiente Medellín - 21h30 - ESPN e Disney+ Peñarol x Platense - 21h30 - Paramount+ Copa do Nordeste América-RN x Fortaleza - 19h - SportyNet Imperatriz x ABC - 19h - Sem informações Copa Sul-Americana Atlético-MG x Juventud - 19h - ESPN e Disney+ Tigre x Macará - 19h - Paramount+ San Lorenzo x Deportivo Cuenca - 21h30 - Paramount+ Bragantino x Blooming - 21h30 - ESPN 4 e Disney+ Cienciano x Puerto Cabello - 23h - ESPN 2 e Disney+ Liga Conferência - Conference League AZ x Shakhtar Donetsk - 13h45 - Sem informações Fiorentina x Crystal Palace - 16h - Sem informações AEK Atenas x Rayo Vallecano - 16h - Sem informações Strasbourg x Mainz - 16h - Sem informações Liga Europa - Europa League Celta x Freiburg - 13h45 - CazéTV Betis x Braga - 16h - CazéTV Nottingham Forest x Porto - 16h - CazéTV Aston Villa x Bologna - 16h - CazéTV Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Sporting Cristal; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Sporting Cristal terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Flamengo e Independiente; veja o horário O jogo entre Flamengo x Independiente Medellín terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Atlético e Juventude; veja o horário O jogo entre Atlético MG x Juventud terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Bragantino e Blooming; veja o horário O jogo entre RB Bragantino x Blooming terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Corinthians x Santa Fe - Libertadores 21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 15h - Al Nassr x Al Ettifaq - Campeonato Saudita TNT 16h - Arsenal x Sporting - Champions League ESPN 19h - Atlético-MG x Juventud - Copa Sudamericana 19h - Lanús x Always Ready - Libertadores 21h30 - Flamengo x Independiente Medellín - Libertadores 21h30 - Bragantino x Blooming - Copa Sulamericana 23h - Cienciano x Academia Puerto Cabello - Copa Sul-Americana SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max 16h - Bayern de Munique x Real Madrid - Champions League 16h - Arsenal x Sporting - Champions League Disney+ 19h - Atlético-MG x Juventud - Copa Sudamericana 19h - Lanús x Always Ready - Libertadores 21h30 - Flamengo x Independiente Medellín - Libertadores 21h30 - Bragantino x Blooming - Copa Sulamericana 23h - Cienciano x Puerto Cabello - Copa Sul-Americana Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ 19h - Palmeiras x Sporting Cristal - Libertadores 19h - Tigre x Macará - Copa Sul-Americana 21h30 - San Lorenzo x Deportivo Cuenca - Copa Sulamericana 21h30 - Peñarol x Platense - Libertadores SportyNet 19h - América-RN x Fortaleza - Copa do Nordeste 20h - Tocantinópolis x Atlético-GO - Copa Centro-Oeste 