Futebol: veja quem joga hoje, domingo (19/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (19/04), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Premier League, Bundesliga e outras competições internacionais.

Às 16h3 o Santos enfrentará o Fluminense pelo Brasileirão. Já às 19h30, o Flamengo jogará contra o Bahia pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Freiburg x Heidenheim - 10h30 - OneFootball Bayern de Munique x Stuttgart - 12h30 - XSports, CazéTV e OneFootball Borussia Mönchengladbach x Mainz - 14h30 - OneFootball

Campeonato Brasileiro

Internacional x Mirassol - 11h - Premiere Santos x Fluminense - 16h - TV Globo, GeTV e Premiere Coritiba x Atlético-MG - 16h - TV Globo e Premiere Bragantino x Remo - 18h30 - Premiere Palmeiras x Athletico-PR - 18h30 - Premiere Flamengo x Bahia - 19h30 - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Botafogo-SP x Atlético-GO - 16h - Disney+ Londrina x Ceará - 16h - Disney+ Goiás x Cuiabá - 18h - ESPN, XSports e Disney+ Novorizontino x Athletic Club - 20h - ESPN 4 e Disney+ Fortaleza x Criciúma - 20h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Nottingham Forest x Burnley - 10h - Disney+ Everton x Liverpool - 10h - ESPN e Disney+ Aston Villa x Sunderland - 10h - XSports e Disney+ Manchester City x Arsenal - 12h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Cremonese x Torino - 07h30 - Disney+ Verona x Milan - 10h - Disney+ Pisa x Genoa - 13h - Disney+ Juventus x Bologna - 15h45 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Grêmio; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Grêmio terá transmissão ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, às 20h30.

Onde assistir ao jogo de Vitória e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Vitória x Corinthians terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Vasco e São Paulo; veja o horário

O jogo entre Vasco x São Paulo terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Chapecoense e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Chapecoense x Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

16h - Santos x Fluminense - Brasileirão 16h - Coritiba x Atlético-MG - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

10h - Everton x Liverpool - Premier League 12h30 - Manchester City x Arsenal - Premier League 15h45 - Juventus x Bologna - Campeonato Italiano 18h - Goiás x Cuiabá - Série B do Brasileirão 20h - Novorizontino x Athletic Club - Série B do Brasileirão

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV neste domingo.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

07h30 - Cremonese x Torino - Campeonato Italiano 10h - Verona x Milan - Campeonato Italiano 10h - Nottingham Forest x Burnley - Premier League 10h - Aston Villa x Sunderland - Premier League 10h - Everton x Liverpool - Premier League 12h30 - Manchester City x Arsenal - Premier League 13h - Pisa x Genoa - Campeonato Italiano 15h45 - Juventus x Bologna - Campeonato Italiano 16h - Botafogo-SP x Atlético-GO - Série B do Brasileirão 16h - Londrina x Ceará - Série B do Brasileirão 18h - Goiás x Cuiabá - Série B do Brasileirão 20h - Fortaleza x Criciúma - Série B do Brasileirão 20h - Novorizontino x Athletic Club - Série B do Brasileirão

Premiere

11h - Internacional x Mirassol - Brasileirão 16h - Santos x Fluminense - Brasileirão 16h - Coritiba x Atlético-MG - Brasileirão 18h30 - Bragantino x Remo - Brasileirão 18h30 - Palmeiras x Athletico-PR - Brasileirão 19h30 - Flamengo x Bahia - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

10h30 - Freiburg x Heidenheim - Bundesliga 12h30 - Bayern de Munique x Stuttgart - Bundesliga 14h30 - Borussia Mönchengladbach x Mainz - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.