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Futebol: veja quem joga hoje, domingo (19/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 16h, Coritiba e Atlético-MG jogarão pelo Brasileirão (Pedro Souza/ Atlético)

Os jogos de hoje, neste domingo (19/04), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato BrasileiroPremier League, Bundesliga outras competições internacionais.

Às 16h3 o Santos enfrentará o Fluminense pelo Brasileirão. Já às 19h30, o Flamengo jogará contra o Bahia pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Freiburg x Heidenheim - 10h30 - OneFootball
  2. Bayern de Munique x Stuttgart - 12h30 - XSports, CazéTV e OneFootball
  3. Borussia Mönchengladbach x Mainz - 14h30 - OneFootball

Campeonato Brasileiro

  1. Internacional x Mirassol - 11h - Premiere
  2. Santos x Fluminense - 16h - TV Globo, GeTV e Premiere
  3. Coritiba x Atlético-MG - 16h - TV Globo e Premiere
  4. Bragantino x Remo - 18h30 - Premiere
  5. Palmeiras x Athletico-PR - 18h30 - Premiere
  6. Flamengo x Bahia - 19h30 - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Botafogo-SP x Atlético-GO - 16h - Disney+
  2. Londrina x Ceará - 16h - Disney+
  3. Goiás x Cuiabá - 18h - ESPN, XSports e Disney+
  4. Novorizontino x Athletic Club - 20h - ESPN 4 e Disney+
  5. Fortaleza x Criciúma - 20h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Nottingham Forest x Burnley - 10h - Disney+
  2. Everton x Liverpool - 10h - ESPN e Disney+
  3. Aston Villa x Sunderland - 10h - XSports e Disney+
  4. Manchester City x Arsenal - 12h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Cremonese x Torino - 07h30 - Disney+
  2. Verona x Milan - 10h - Disney+
  3. Pisa x Genoa - 13h - Disney+
  4. Juventus x Bologna - 15h45 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Grêmio; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Grêmio terá transmissão ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, às 20h30.

Onde assistir ao jogo de Vitória e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Vitória x Corinthians terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Vasco e São Paulo; veja o horário

O jogo entre Vasco x São Paulo terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Chapecoense e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Chapecoense x Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h - Santos x Fluminense - Brasileirão
  2. 16h - Coritiba x Atlético-MG - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 10h - Everton x Liverpool - Premier League
  2. 12h30 - Manchester City x Arsenal - Premier League
  3. 15h45 - Juventus x Bologna - Campeonato Italiano
  4. 18h - Goiás x Cuiabá - Série B do Brasileirão
  5. 20h - Novorizontino x Athletic Club - Série B do Brasileirão

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV neste domingo.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

  1. 07h30 - Cremonese x Torino - Campeonato Italiano
  2. 10h - Verona x Milan - Campeonato Italiano
  3. 10h - Nottingham Forest x Burnley - Premier League
  4. 10h - Aston Villa x Sunderland - Premier League
  5. 10h - Everton x Liverpool - Premier League
  6. 12h30 - Manchester City x Arsenal - Premier League
  7. 13h - Pisa x Genoa - Campeonato Italiano
  8. 15h45 - Juventus x Bologna - Campeonato Italiano
  9. 16h - Botafogo-SP x Atlético-GO - Série B do Brasileirão
  10. 16h - Londrina x Ceará - Série B do Brasileirão
  11. 18h - Goiás x Cuiabá - Série B do Brasileirão
  12. 20h - Fortaleza x Criciúma - Série B do Brasileirão
  13. 20h - Novorizontino x Athletic Club - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 11h - Internacional x Mirassol - Brasileirão
  2. 16h - Santos x Fluminense - Brasileirão
  3. 16h - Coritiba x Atlético-MG - Brasileirão
  4. 18h30 - Bragantino x Remo - Brasileirão
  5. 18h30 - Palmeiras x Athletico-PR - Brasileirão
  6. 19h30 - Flamengo x Bahia - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 10h30 - Freiburg x Heidenheim - Bundesliga
  2. 12h30 - Bayern de Munique x Stuttgart - Bundesliga
  3. 14h30 - Borussia Mönchengladbach x Mainz - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

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