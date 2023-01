Copa Arco-íris: maior torneio LGBTQIA+ de futebol do Pará abre inscrições; prêmio chega a R$ 7 mil

O futebol é o esporte mais popular do mundo e a inclusão e o combate ao preconceito fazem tabela com ele. A segunda edição da Copa Arco-íris, com jogadores LGBTQIA+ está com inscrições abertas e será disputada no mês de março, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, com representantes de vários municípios do Pará e terá times de outros estados.

A maior competição LGBTQIA+ do Estado do Pará é organizada por Leivy Sousa, que aguarda a presença de mais de 20 clubes e uma premiação de R$ 7 mil aos times vencedores.

“A Copa Arco-íris é a maior competição de futebol, LBTQIA+ do Pará. Ano passado fechamos 16 times e a expectativa é que 25 times estejam no torneio. O evento será em um dia único, sábado, 11 de março, na Arena Festshow, são R$ 7 mil em premiação. Só jogam pessoas do movimento LGBT e esse ano será aberto para times de outros estados, como São Paulo, Maranhão, Bahia”, disse Leivy.

O coordenador da competição citou a importância do torneio para o movimento LGBTQIA+ e o poder de inclusão que o futebol possui. Para Leivy Sousa, a sociedade exclui a modalidade quando não é praticada por héteros.

“É um evento histórico, é um marco para o reconhecimento do futebol LGBTQIA+ que é esquecido, muito pelo preconceito de que o futebol é só para héteros. Temos uma premiação grande, que até mesmo em competições de héteros, não possuem a premiação que disponibilizamos em um dia”, finalizou o organizador Leivy Souza.

A equipe campeã levará o valor de R$ 4 mil, mais troféu e medalhas, o segundo colocado ficará com o valor de R$ 2 mil, medalhas e troféu e o terceiro colocado receberá R$ 1 mil, também com troféu e medalhas. O valor da inscrição é de R$ 500 e pode ser feito através do número (91) 98456-7045.

A Copa Arco-íris também terá um concurso de musa, com a inscrição no valor de R$ 50. Só poderão concorrer musas que estarão representando os times da competição e que irão competir. O primeiro lugar levar R$ 300, mais faixa e troféu, o segundo lugar ganha R$ 200, mais faixa e troféu e o terceiro lugar leva R$ 100, mais troféu e faixa.