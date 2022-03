Primeira Copa Arco-iris de Futebol LGBTQIA+ é realizada em Marituba

O município de Marituba, Região Metropolitana de Belém, será palco da primeira Copa Arco-íris de futebol LGBTQIA +. No próximo sábado (19), 16 times, incluindo o anfitrião Barcemonas, estarão na disputa do troféu. A competição surgiu a partir da necessidade que o grupo sentia em ter um torneio para mostrar a força deles no esporte.

"Durante muito tempo fomos discriminados por muitos times de pelada no estado. Hoje, devido ao nosso trabalho de inclusão, somos convidados a participar de vários torneios dentro e fora do estado”, declarou Levy Souza, organizador do evento, que foi montado de forma independente.

Como funciona

A competição começa a partir das 8h, com as oitavas de final. Quem perder, é eliminado. Além das partidas, o evento terá competição das musas dos times e shows de djs. A final está prevista para começar às 22h. O torneio será realizado na Arena Fest show, em Marituba e é aberto ao público.

Times inscritos:

- Barcemonas

- Ananindeua

- Diva'S (Belém)

- Show de Bola (Vigia)

- As Brasileiras (Vigia)

- Damas de Ferro (Abaetetuba)

- As Unicórnias (Bragança)

- As Poderosas (Mocajuba)

- As Packetes (Terra Alta)

- As Panteras (Portel)

- Raça Pura Gay (Soure)

- Lya Sofhia (Soure)

- As Fênix (Maracanã)

- Divas do Ipê (Tracuateua)

- Desportivo Cultural da Diversidade (Parauapebas)

- Las Amerycanas (Santa Izabel)

(Estagiária Aila Beatriz Inete, sob supervisão do repórter de esportes de OLiberal.com, Andre Gomes)