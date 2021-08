Futebol: jovem de Ananindeua assina contrato com o Atlético-MG

O jogador Lucas Sebastian, de 15 anos, deixou a cidade de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, para tentar realizar o sonho de ser jogador profissional. Meio-campista, o jovem é cria do futsal e atuava pelo Centro Desportivo Multicultural Infantil (CDMI).

Sebastian jamais passou por Remo, Paysandu e Tuna e revelou que passou dificuldades no início, ainda jogando futsal, porém, o futebol era o grande objetivo.

“Iniciei aos nove anos pelo CDMI em Ananindeua, tive algumas dificuldades, iniciação no esporte, mas soube superar esses desafios para alcançar o sonho de ser jogador de futebol”, disse.

No próprio CDMI Sebastian iniciou a transição do futsal para o futebol de campo. O jogador sentiu a diferença e passou por uma adaptação e recondicionamento de horários para poder continuar.

“Tive todo o suporte do CDMI, pois lá eles fazem esse processo de transição por trabalharem dos 16 ao 18 no campo. As dificuldades foram para adaptar aos horários de treino e de jogos, pois às vezes casavam com os dias de jogos e ficava cansativo”, falou.

Carreira

Antes de vestir a camisa do Atlético, Sebastian atuava pelo Arena 7, também de Minas Gerais (MG) e isso despertou interesse do Galo. O paraense quer ajudar pessoas que sempre estiveram com ele e sonha com a profissionalização coma camisa do Atlético-MG.

“É o sonho de qualquer menino estar em um clube forte no cenário nacional como é o Atlético Mineiro. Estou muito feliz, realizado e muito confiante. O meu maior sonho é me profissionalizar e conseguir um dia dar um retorno a todos aqueles que me ajudaram a chegar até aqui”, finalizou.

Além de Sebastian, o Galo possui outro paraense nas categorias de base. Igor Trindade, de 16 anos, assinou contrato com o alvinegro das alterosas. Ele pertence à Tuna Luso e saiu de um projeto social no bairro do Tapanã, em Belém, chamado ECAG, comandando pelo professor Dida.