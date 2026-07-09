França marcha para as semifinais e segue imparável!

A França venceu o Marrocos por 2 a 0 e se tornou a primeira semifinalista da Copa do Mundo da FIFA. Agora, são três edições seguidas chegando entre as quatro melhores seleções do torneio, e pode ser a terceira final seguida — algo alcançado pelo Brasil entre 1994 e 2002 — se passar pelo vencedor de Espanha e Bélgica, que jogam nesta sexta-feira (10), às 16h.

​Diante de Marrocos, equipe que sufocou o Brasil na estreia da Copa do Mundo, os franceses dominaram o jogo, fizeram dois gols no segundo tempo e ainda viram Mbappé perder um pênalti e uma chance clara na frente do goleiro. As estatísticas de chutes mostram a superioridade, com 21 a 5 para o time vencedor.



​Durante todo o mundial, esse foi o quarto jogo in loco que a equipe do Grupo Liberal acompanhou da França, e a equipe comandada por Didier Deschamps simplesmente voa. O domínio no futuro deve ser ainda maior. Se Messi está disputando a sua última Copa do Mundo, Mbappé terá 31 anos na próxima edição, enquanto Olise, Doué, Barcola, Saliba e outros não chegarão nem na casa dos trinta anos.

​MBAPPÉ DECIDE E OLISE ORQUESTRA

​Com o camisa 10 da França disputando a artilharia desta e de todas as edições de Copa do Mundo com Lionel Messi, ele acaba sendo o grande destaque e nome da França. No entanto, outro jogador vem chamando muita atenção. Michael Olise, atleta do Bayern de Munique, é quem orquestra os bleus.

​Como um regente, ele arma, passa e dribla com a mesma precisão. Contra os marroquinos, ele acertou 30 passes no campo adversário e já distribuiu uma assistência durante o mundial. Com o futebol cada vez mais posicional, ele chama atenção por se aproximar do "futebol-arte", algo sempre associado ao futebol brasileiro.

​QUEM PODE PARAR?

​Com um dos quatro semifinalistas já garantido, restam três vagas a serem decididas nos próximos dias. O vencedor de Bélgica e Espanha enfrenta os franceses, enquanto quem passar de Argentina e Suíça disputa uma vaga na decisão contra o vencedor de Inglaterra e Noruega.

​Antes de a Copa do Mundo começar, Espanha, França e Argentina eram consideradas favoritas, enquanto a Inglaterra também era uma seleção citada entre os países que poderiam brigar pelo título. Caso sejam essas equipes nas semifinais, teremos as duas finalistas da última Eurocopa — Espanha e Inglaterra — e as duas finalistas do último mundial — França e Argentina.