França marcha para as semifinais e segue imparável! Felipe Campos 09.07.26 19h39 A França passou fácil pelo Marrocos e está na semifinal da Copa do Mundo. (Tarso Sarraf / O Liberal) A França venceu o Marrocos por 2 a 0 e se tornou a primeira semifinalista da Copa do Mundo da FIFA. Agora, são três edições seguidas chegando entre as quatro melhores seleções do torneio, e pode ser a terceira final seguida — algo alcançado pelo Brasil entre 1994 e 2002 — se passar pelo vencedor de Espanha e Bélgica, que jogam nesta sexta-feira (10), às 16h. Diante de Marrocos, equipe que sufocou o Brasil na estreia da Copa do Mundo, os franceses dominaram o jogo, fizeram dois gols no segundo tempo e ainda viram Mbappé perder um pênalti e uma chance clara na frente do goleiro. As estatísticas de chutes mostram a superioridade, com 21 a 5 para o time vencedor. Durante todo o mundial, esse foi o quarto jogo in loco que a equipe do Grupo Liberal acompanhou da França, e a equipe comandada por Didier Deschamps simplesmente voa. O domínio no futuro deve ser ainda maior. Se Messi está disputando a sua última Copa do Mundo, Mbappé terá 31 anos na próxima edição, enquanto Olise, Doué, Barcola, Saliba e outros não chegarão nem na casa dos trinta anos. MBAPPÉ DECIDE E OLISE ORQUESTRA Com o camisa 10 da França disputando a artilharia desta e de todas as edições de Copa do Mundo com Lionel Messi, ele acaba sendo o grande destaque e nome da França. No entanto, outro jogador vem chamando muita atenção. Michael Olise, atleta do Bayern de Munique, é quem orquestra os bleus. Como um regente, ele arma, passa e dribla com a mesma precisão. Contra os marroquinos, ele acertou 30 passes no campo adversário e já distribuiu uma assistência durante o mundial. Com o futebol cada vez mais posicional, ele chama atenção por se aproximar do "futebol-arte", algo sempre associado ao futebol brasileiro. QUEM PODE PARAR? Com um dos quatro semifinalistas já garantido, restam três vagas a serem decididas nos próximos dias. O vencedor de Bélgica e Espanha enfrenta os franceses, enquanto quem passar de Argentina e Suíça disputa uma vaga na decisão contra o vencedor de Inglaterra e Noruega. Antes de a Copa do Mundo começar, Espanha, França e Argentina eram consideradas favoritas, enquanto a Inglaterra também era uma seleção citada entre os países que poderiam brigar pelo título. Caso sejam essas equipes nas semifinais, teremos as duas finalistas da última Eurocopa — Espanha e Inglaterra — e as duas finalistas do último mundial — França e Argentina. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do mundo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol França marcha para as semifinais e segue imparável! 09.07.26 19h39 Futebol Operário-PR aciona o Cade para tentar recomprar direitos e amplia crise na FFU; entenda Remo e Paysandu, apesar de não fazerem parte da liga, monitoram o caso. 09.07.26 14h24 FUTEBOL Vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, desmente fake news sobre Samir Xaud Vice-presidente da CBF afirma que agenda institucional do presidente da entidade desmente rumores sobre um possível afastamento e reforça continuidade da gestão. 08.07.26 16h46 Futebol Irmã de Neymar diz que jogador é 'o maior de todos os tempos' em publicação Irmã do jogador publicou um longo texto de apoio, destacando a trajetória, a resiliência e a importância de Neymar para a família e para o futebol. 07.07.26 14h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Fora dos planos do Remo, atacante está próximo de deixar o clube para equipe da Série B Desde o início do ano no Leão Azul, atleta não rendeu e atuou em apenas seis partidas 09.07.26 10h23 futebol Léo Condé aprova desempenho do Remo em jogo-treino e fala sobre Tico: 'Muito potencial' Treinador azulino fez testes no elenco em jogo-treino contra a Tuna na última quarta-feira (8), visando à sequência do Brasileirão 09.07.26 9h52 Futebol Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. 09.07.26 15h09 futebol Paysandu encaminha acerto com zagueiro e meia para a sequência da Série C, diz colunista Jogadores estavam na disputa da Série D e devem ser anunciados em breve pelo clube bicolor 09.07.26 11h48