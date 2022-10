FPF altera jogos do Parazão sub-17; duas partidas da 1ª rodada serão disputadas na quinta (7)

A Federação Paraense de Futebol (FPF) fez duas alterações na tabela de jogos da primeira rodada do Campeonato Paraense da categoria sub-17. A mudança envolve as equipes do Vila Rica e Tapajós, Esmac e Ponte Nova.

Conforme a nova determinação acatada pelos clubes, a partida entre Vila Rica e Tapajós, válida pelo grupo A, marcada originalmente para o dia 3, passa para esta quinta-feira (6), às 15h30, no campo 1 do Ceju.

A outra mudança aconteceu também no grupo A, na partida entre Esmac e Ponte Nova, marcada inicialmente para o dia 3, que passa agora à próxima quinta-feira (6), às 15h30, no campo 3 do Ceju.

De acordo com a entidade, a mudança se deu por necessidade de "Ajustes na Tabela devido o adiamento destes jogos".