Fortaleza x Vitória: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (20/04) pela Copa do Brasil

As equipes Fortaleza x Vitória entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (20/04), para disputar a 3° rodada da Copa do Brasil. A partida acontece no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Fortaleza x Vitória ao vivo?

A partida Fortaleza x Vitória pode ser acompanhada ao vivo pelo canal SporTV 2 e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Fortaleza x Vitória chegam para o jogo?

No Brasileirão, Fortaleza já perdeu duas vezes: uma para o Cuiabá por 1 a 0 e outra para o Internacional por 2 a 1. A equipe também perdeu duas vezes na fase de grupos da Copa Libertadores, sendo uma derrota por 2 a 1 contra o Colo-Colo e outra por 2 a 0 contra o River Plate.

Vitória empatou por 1 a 1 a sua estreia na Copa do Brasil, jogada contra Castanhal. Depois, venceu Glória por 2 a 0. Porém a equipe perdeu seus dois jogos pela Série C do Campeonato Brasileiro 2022, sendo a primeira por 2 a 1 contra o Remo e a segunda por 1 a 0 contra o Floresta.

A partida de volta ocorre às 19h do dia 12 de maio.

Prováveis escalações

Fortaleza: Max Walef; Landázuri, Marcelo Benevenuto, Titi; Pikachu, Zé Welison, Jussa, Lucas Lima, Juninho Capixaba; Moisés e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Vitória: Lucas Arcanjo; Daniel Bolt, Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa, Mateus Moraes, Salomão; João Pedro, Léo Gomes, Eduardo; Luidy e Tréllez. Técnico: Geninho.

Ficha técnica - Fortaleza x Vitória

Copa do Brasil

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/horário: 20 de abril de 2022, às 19h