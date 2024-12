Fortaleza x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/12) pelo Brasileirão

Fortaleza x Internacional disputam hoje, domingo (08/12), a última rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fortaleza x Internacional ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Internacional e Fortaleza acumulam na Série A do Campeonato Brasileiro 18 vitórias, 11 empates e 8 derrotas.

Inter acumula 53 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas.

Já Fortaleza marcou 50 gols e sofreu 39. Suas últimas partidas terminaram em 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

A equipe que vencer essa partida garantirá uma vaga na fase de grupos da próxima Copa Libertadores.

VEJA MAIS

Fortaleza x Internacional: prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Titi, Cardona, Eros Mancuso; Matheus Rossetto, Hércules, Martínez; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Fernando; Bruno Tabata e Gustavo Prado; Borré e Valencia. Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Internacional

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 08 de dezembro de 2024, 16h