Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (08/12) pelo Brasileirão

Palmeiras x Fluminense disputam hoje, domingo (08/12), a última rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão e soma 22 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 60 gols marcados e 32 gols sofridos. A equipe registrou 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas e poderá se tornar a campeã desse Brasileirão, caso vença essa partida e o Botafogo perca a sua.

Já o Fluminense ocupa a 15° posição com 11 vitórias, 10 empates, 16 derrotas, 32 gols marcados e 39 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe rendera 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O time precisa vencer essa partida para não correr riscos de rebaixamento à Série B.

Palmeiras x Fluminense: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Flaco López e Estêvão. Técnico: Abel Ferreira.

Fluminense: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Fluminense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 08 de dezembro de 2024, 16h