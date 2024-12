Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/12) pelo Brasileirão

Flamengo x Vitória disputam hoje, domingo (08/12), a última rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Vitória ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 2 e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo está em 3° posição na Série A do Campeonato Brasileiro e acumula 20 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 59 gols marcados e 40 gols sofridos. O time está invicto há 8 rodadas do Brasileirão e já está com uma vaga garantida na próxima Copa Libertadores da América.

Já o Vitória ocupa o 11° lugar com 13 vitórias, 7 empates, 17 derrotas, 43 gols marcados e 50 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe precisa vencer essa partida para garantir sua vaga na próxima Sul-Americana.

VEJA MAIS

Flamengo x Vitória: prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz (David Luiz) e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Matheus Gonçalves (Gerson) e Alcaraz; Gonzalo Plata (Gabigol) e Bruno Henrique.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Bruno Uvini (Caio Vinícius) e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres, Ryller, Willian Oliveira e Lucas Esteves; Gustavo Mosquito, Alerrandro e Janderson.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Vitória

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 08 de dezembro de 2024, 16h