Fora de casa e na lanterna, Tuna tenta a primeira vitória na Série D diante do Moto Club

Turno novo e vida nova. Esse é o pensamento da Tuna para esse domingo (5), diante do Moto Club-MA, às 17h, no Estádio Nhozinho Santos, Em São Luís (MA), pela abertura do returno da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense busca a primeira vitória na competição e tenta deixar a última posição do grupo 2

A Lusa vive um momento conturbado na Série D, com saídas de atletas, membros da comissão técnica, além do executivo de futebol, Vinícius Pacheco, ter entregado o cargo. São sete jogos, dois empates e cinco derrotas, a última foi para o próprio Moto, no Estádio do Souza, em Belém.

O técnico Josué Teixeira teve nesta semana o retorno de três atletas, que foram reintegrados ao grupo. O zagueiro Lucão, o volante Kauê e o atacante Jayme estão de volta à Tuna, mas segue o mistério se serão utilizados na partida contra o clube maranhense.

Por outro lado o Moto Club terá um desfalque para o jogo. O volante Hulk vai cumprir suspensão, já que levou o terceiro cartão amarelo contra a Águia Guerreira, em Belém. O técnico Júlio Cesar Nunes trabalhou a semana e avaliou como positiva o fato de não ter que viajar. O comandante espera o apoio do torcedor rubro-negro diante da Tuna, já que o Moto é o líder do grupo com 15 pontos.