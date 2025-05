Fluminense x Aparecidense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29) pela Copa do Brasil

Fluminense x Aparecidense disputam hoje, terça-feira (29/04), a terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Fluminense x Aparecidense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Fluminense goleou o Águia de Marabá por 8 a 0 e venceu o Caxias por 2 a 1.

Já o Aparecidense venceu o Votuporanguense nos pênaltis e superou o Cascavel por 1 a 0.

Fluminense x Aparecidense: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Canobbio, Jhon Arias e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

Aparecidense: Matheus Alves; David Junio, Vanderley, Wellington Carvalho e Xavier; Dyego, Allef e João Marcos; Pedrinho, Kaio Nunes e Stéfano Pinho. Técnico: Lúcio Flávio.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Aparecidense

Copa do Brasil

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 29 de abril de 2025, 21h30