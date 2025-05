Internacional x Maracanã: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/4) pela Copa do Brasil

Internacional x Maracanã disputam hoje, terça-feira (29/04), a terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Internacional x Maracanã ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Internacional ainda não jogou na Copa do Brasil 2025. Em seus últimos jogos, o time empatou com o Fortaleza, perdeu para o Palmeiras, empatou com o Grêmio, empatou com o Nacional-URU e goleou o Juventude.

Já o Maracanã passou por duas vitórias nos pênaltis sobre a Ferroviária-CE e Ceilândia durante as últimas rodadas da Copa do Brasil.

VEJA MAIS

Internacional x Maracanã: prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick (Óscar Romero); Brunno Tabata, Valencia e Wesley.

Maracanã: Rayr Miller; Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Cerqueira; Jair, Michel Pires e Wilker Souza; Davi Torres, Ronaldo e Matheus Taumaturgo.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Maracanã

Copa do Brasil

Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 29 de abril de 2025, 19h