Fluminense-PI x Fortaleza: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (04/03) pela Copa do Brasil

Fluminense-PI x Fortaleza disputam hoje, segunda-feira (04/03), o 2° tempo da partida pela 1° rodada da Copa do Brasil. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense-PI x Fortaleza ao vivo?

A partida entre Fluminense-PI x Fortaleza pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Fluminense-PI x Fortaleza chegam para o jogo?

O primeiro tempo entre as equipes foi realizado ontem (03/03) e terminou em empate sem gols. Durante o intervalo, uma forte chuva caiu sobre a cidade de Teresina e impossibilitou o início do segundo tempo no horário previsto. Após duas horas de espera, o árbitro decidiu por adiar a partida.

Antes da primeira partida, Fluminense havia acumulado 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas suas últimas partidas, todas pelo Campeonato Piauiense.

Já Fortaleza passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota em partidas válidas pelo Campeonato Cearense e pela Cop do Nordeste.

Fluminense-PI x Fortaleza: prováveis escalações

Fluminense-PI: Vitor Maciel; Eric Vieira, Durkheim, Marlon e Gabriel Matos; Dudu, Serginho e Gabriel Vieira; Jefferson, Igor Oliveira (Romário) e Henrique. Técnico: Higor Cesar.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Gonzalo Escobar, Tomás Cardona; Pedro Augusto, Yago Pikachu e Tomás Pochettino; Luquinhas, Imanol Machuca e Juan Martín Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

Fluminense-PI x Fortaleza

Copa do Brasil

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI)

Data/Horário: 04 de março de 2024, 16h