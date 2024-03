Al Ain x Al Nassr: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/03) pela Liga dos Campeões da AFC

FUTEBOL

Parazão: Vestido de Sheik no Baenão, ex-presidente do Paysandu comemora classificação do Santa Rosa

Luiz Omar Pinheiro, atualmente dirigente do Santa Rosa e que administrou o Paysandu de 2008 a 2012, esteve acompanhando o Santinha no Baenão, pela última partida da primeira fase do Parazão