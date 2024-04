Flamengo x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/04) pelo Brasileirão

Flamengo x São Paulo disputam hoje, quarta-feira (17/04), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pelo Brasileirão 2024, Flamengo venceu Atlético-GO por 2 a 1 e São Paulo perdeu para Fortaleza pelo mesmo placar.

Flamengo x São Paulo: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

São Paulo: Rafael; Igor Vinícus, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson e Galoppo; Ferreira, Luciano e Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x São Paulo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 17 de abril de 2024, 21h30