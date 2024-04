Juventude x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (17/04) pelo Brasileirão

Juventude x Corinthians disputam hoje, quarta-feira (17/04), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pelo Brasileirão 2024, Juventude empatou com Criciúma por 1 a 1 e Corinthians empatou sem gols com Atlético-MG.

Juventude x Corinthians: prováveis escalações

Juventude: Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Jean Carlos e Nenê (Rildo); Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnico: Roger Machado.

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon (Fausto Vera) e Rodrigo Garro; Romero, Wesley (Igor Coronado) e Yuri Alberto. Técnico (auxiliar): Bruno Lazaroni.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 17 de abril de 2024, 20h