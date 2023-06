Flamengo x Racing registra maior público entre times brasileiros na Libertadores

A partida entre Flamengo e Racing teve um marco significativo na atual edição da Libertadores, registrando o maior público entre os times brasileiros atuando como mandantes. Na noite de quinta-feira (8), 58.867 pagantes (63.963 presentes) lotaram o Maracanã e testemunharam a vitória por 2 a 1 do Rubro-Negro, que encaminhou sua classificação para as oitavas de final do torneio continental. O Flamengo ocupa a segunda posição no Grupo A, com oito pontos, três a mais que o Ñublense.

Anteriormente, a maior presença de público dos times brasileiros nesta edição da Libertadores havia sido registrada na goleada do Fluminense sobre o River Plate, por 5 a 1, com um total de 57.652 pagantes (62.505 presentes). O Tricolor também teve um bom público contra o The Strongest, com mais de 48 mil pagantes no Maracanã, o que representou o quarto melhor público em jogos de equipes brasileiras com o mando de campo. Flamengo, Fortaleza e Corinthians também figuram duas vezes na lista dos maiores públicos. Confira abaixo.