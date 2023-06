Fim da novela! Botafogo anuncia saída de técnico Luís Castro

O Botafogo anunciou oficialmente a saída do treinador Luís Castro. O técnico português, de 61 anos, aceitou a proposta do Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, para assinar um contrato de dois anos, com um salário anual de US$ 6 milhões (equivalente a R$ 29,1 milhões na cotação atual). O comunicado do clube informou que a decisão do treinador foi informada nesta sexta-feira (30), e outras mudanças na equipe também estão em andamento.

VEJA MAIS

Confira a nota na íntegra:

Luis Castro não é mais o técnico do Botafogo. O Botafogo foi comunicado nesta sexta-feira (30) pelo técnico Luís Castro sobre a sua decisão de aceitar proposta de um clube do exterior, o que encerra a atuação no comando técnico da equipe. Também deixam o Clube os auxiliares Vitor Severino e João Brandão; o preparador físico Roberto de Oliveira; o preparador de goleiros Daniel Correia; e o analista de desempenho Nuno Baptista. O Clube agradece aos profissionais pelo serviços prestados e deseja sucesso nos futuros desafios.

Passagem positiva

Castro encerra sua passagem pelo Glorioso com um total de 81 partidas disputadas, obtendo 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Durante o período em que esteve sob o comando do treinador, a equipe marcou 116 gols e sofreu 71 em pouco mais de um ano e três meses de trabalho.

Sob a direção de Luís Castro, o Alvinegro alcançou a 11ª posição no Campeonato Brasileiro do ano passado, ficando a apenas três pontos de garantir uma vaga na Pré-Libertadores. Além disso, o clube foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo América-MG em 2022.

O favorito para assumir a posição de treinador da equipe no lugar de Luís Castro é o compatriota Bruno Lage, de 47 anos, ex-treinador do Benfica, de Portugal, que recentemente recusou uma oferta do Atlético-MG.

Na atual temporada, o Botafogo não conseguiu se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, sendo eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, a equipe está liderando o Brasileirão com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Grêmio, após 12 rodadas. Além disso, o Botafogo está nos playoffs da Copa Sul-Americana, onde enfrentará o Patronato, da Argentina.

Luís Castro foi uma escolha pessoal de John Textor, que assumiu o controle do futebol do clube, para liderar o projeto do Botafogo Way, que visa estabelecer um estilo de jogo desde as categorias de base.