Filho de Everton Ribeiro canta hino do Flamengo durante apresentação do pai no Bahia; veja

O jogador Everton Ribeiro se apresentou oficialmente no Bahia no último domingo (7), e durante a coletiva realizada, um momento chamou atenção. Antônio, filho do jogador, mais conhecido como “Totói”, protagonizou um momento de fofura quando assumiu o microfone e cantou o hino do Flamengo, ex-clube de Ribeiro.

"Uma vez Flamengo...", cantou o filho do jogador, arrancando risadas dos presentes na apresentação, mais de uma vez.

Veja os momentos:

Em seguida, o menino, incentivado pela mãe, Marília, e acompanhado pelo irmão mais velho, Guto, entoou também cantos do Bahia. “Bahia, Bahia, Bahia…”, cantou ao microfone.

Everton Ribeiro chega ao Bahia após o fim do contrato com o Flamengo no final de 2023, que não foi renovado. Como camisa 10 do clube, ele chega como principal reforço do Tricolor de Aço, que se manteve na Série A e quer um elenco de peso para a temporada 2024.