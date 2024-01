Everton Ribeiro, ex-Flamengo, é recebido com festa ao chegar em Salvador; vídeo

O jogador Everton Ribeiro já sentiu, na manhã deste domingo (7), o que é ser Bahia. Horas após ser anunciado como novo jogador do clube, o meia desembarcou em Salvador e foi recebido por uma multidão de tricolores, que lotaram o aeroporto da capital baiana.

Os torcedores do Bahia lotaram o aeroporto desde o início da manhã deste domingo. Ao avistarem o novo reforço tricolor, eles cantaram:

“Abre passagem, o terror chegou. O Ribeiro é tricolor!”, gritaram os torcedores.

Na chegada, Everton celebrou o novo momento na carreira.

Everton realizou exames no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (5), e assinou o contrato com o Bahia até o fim de 2025. O jogador ainda retorna ao Rio neste domingo para se despedir dos ex-companheiros de Flamengo. Nesta segunda-feira (8), ele se junta ao elenco do Esquadrão e, na terça-feira (9), viaja com o grupo para a pré-temporada em Manchester.

Everton Ribeiro foi anunciado como primeiro reforço do Bahia no início da noite do último sábado (6). Na ocasião, o Tricolor publicou um vídeo, narrado pelo meia, em que deixa uma mensagem: “já era hora de olhar para cima”.