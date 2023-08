Feyenoord x PSV: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/08) pela Supercopa Holandesa

Feyenoord e PSV disputam hoje, sexta-feira (04/08), pela Supercopa Holandesa, no estádio De Kuip, em Roterdam, na Holanda, a partir das 15h (horário de Brasília). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Feyenoord x PSV ao vivo?

A partida entre Feyenoord x PSV será transmitida pelo serviço de streaming Star+.

Como Feyenoord x PSV chegam para o jogo?

O Feyenoord é o atual campeão da Holanda e tem como trunfo para esta temporada a manutenção do artilheiro Santiago Gimenez, que ficou no clube apesar do assédio do mercado da bola. Além disso, o time de Arne Slot também conseguiu se reforçar com a contratação de Calvin Stengs, ex-Nice, que fará dupla com Mats Wieffer, no meio-campo da equipe.

Já o PSV de tantos brasileiros lendários como Romário e Ronaldo Fenômeno chega garantido nos playoffs da Champions League e com o vice-campeonato holandês. No entanto, o time de Peter Bosz não teve tanta sorte na manutenção de suas esrtelas. O garoto-promessa Xavi Simons para o RB Leipzig na mesma janela de transferências que permitiu a chegada do ala Noa Lang ao time de De Jong e companhia.

Feyenoord x PSV: prováveis escalações

Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki; Jahanbakhsh, Stengs, Paixao; Gimenez. Técnico: Arne Slot.

PSV: Benitez; Sambo, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangare, Veerman, Babadi; Bakayoko, De Jong, Lang. Técnico: Peter Bosz.

FICHA TÉCNICA

Feyenoord x PSV

Supercopa Holandesa

Local: Estádio De Kuip, em Roterdam, na Holanda

Data/Horário: 04 de agosto de 2023, 15h