Ferroviária x Ponte Preta: onde assistir e o horário do jogo de hoje (9/2) pelo Campeonato Paulista

As equipes Ferroviária x Ponte Preta entram em campo às 21h30 de hoje (09/02) para disputar a fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida ocorrerá no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara (SP). Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Onde assistir Ferroviária x Ponte Preta?

A partida Ferroviária x Ponte Preta pode ser assistida pelos serviços de streaming Premiere e Paulistão Play, às 21h30 (horário de Brasília).

Como Ferroviária x Ponte Preta chegam para o jogo?

Ferroviária está na 2° colocação do Grupo B do Paulistão 2022, com 1 vitória, 3 empates, 3 gols marcados e 2 sofridos.

Já a Ponte Preta é a última colocada do Grupo D, com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Até agora, marcou 4 gols e sofreu 7.