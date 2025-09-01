Ferroviária x Cuiabá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pela Série B Ferroviária e Cuiabá jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 01.09.25 20h30 Cuiabá soma 3 pontos a mais que a Ferroviária no Campeonato Brasileiro Série B (Divulgação/ AssCom Dourado) Ferroviária x Cuiabá disputam hoje, segunda-feira (01/09), a 24° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olivério Bazzani Filho, a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ferroviária x Cuiabá ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Cuiabá acumula na Série B um total de 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 27 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já a Ferroviária soma na competição 30 pontos, 7 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 25 gols marcados e 24 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da Série B do Brasileirão. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta segunda-feira Ferroviária x Cuiabá: prováveis escalações Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar, Netinho; Thayllon (Albano), Juninho e Carlão. Técnico: Vinicius Bergantin. Cuiabá: Guilherme Nogueira; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan e Marcelo; Calebe, Lucas Mineiro e Denilson; Carlos Alberto, Alejandro Martínez e Allison Safira. Técnico: Eduardo Barros. FICHA TÉCNICA Ferroviária x Cuiabá Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Municipal Olivério Bazzani Filho, em Araraquara (SP) Data/Horário: 01 de setembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série b Ferroviária Cuiabá jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Cuiabá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pela Série B Ferroviária e Cuiabá jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 01.09.25 20h30 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pela Série B Chapecoense e Vila Nova jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 01.09.25 18h00 Série A argentina Platense x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pelo Argentino Platense e Godoy Cruz jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 01.09.25 18h00 FUTEBOL Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal 01.09.25 16h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 SOLIDARIEDADE Filhos de Roberto Carlos, apelidado de 'Água, Caralh*', pedem ajuda para trazer o corpo do pai O vendedor foi vítima de um infarto fulminante enquanto trabalhava em uma feira no estado vizinho do Amapá; filhos querem fazer o velório e enterro na capital paraense 01.09.25 15h59