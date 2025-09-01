Capa Jornal Amazônia
Ferroviária x Cuiabá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pela Série B

Ferroviária e Cuiabá jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
Cuiabá soma 3 pontos a mais que a Ferroviária no Campeonato Brasileiro Série B (Divulgação/ AssCom Dourado)

Ferroviária x Cuiabá disputam hoje, segunda-feira (01/09), a 24° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olivério Bazzani Filho, a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Ferroviária x Cuiabá ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Cuiabá acumula na Série B um total de 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 27 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já a Ferroviária soma na competição 30 pontos, 7 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 25 gols marcados e 24 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da Série B do Brasileirão.

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta segunda-feira

Ferroviária x Cuiabá: prováveis escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar, Netinho; Thayllon (Albano), Juninho e Carlão. Técnico: Vinicius Bergantin.

Cuiabá: Guilherme Nogueira; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan e Marcelo; Calebe, Lucas Mineiro e Denilson; Carlos Alberto, Alejandro Martínez e Allison Safira. Técnico: Eduardo Barros.

FICHA TÉCNICA
Ferroviária x Cuiabá
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Municipal Olivério Bazzani Filho, em Araraquara (SP)
Data/Horário: 01 de setembro de 2025, 21h30

campeonato brasileiro série b

Ferroviária

Cuiabá

jogos de hoje
Futebol
Ferroviária x Cuiabá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pela Série B

