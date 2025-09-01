Chapecoense x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pela Série B Chapecoense e Vila Nova jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 01.09.25 18h00 A Chapecoense soma 7 pontos a mais que Vila Nova na Série B (Rafael Bressan/ Chapecoense) Chapecoense x Vila Nova disputam hoje, segunda-feira (01/09), a 24° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Chapecoense x Vila Nova ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Chapecoense acumula na Série B um total de 40 pontos, 12 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 34 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o Vila Nova soma na competição 33 pontos, 10 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 22 gols marcados e 22 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta segunda-feira Platense x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pelo Argentino Platense e Godoy Cruz jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Chapecoense x Vila Nova: prováveis escalações Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Dom (Bruno Leonardo), João Paulo, Gabriel Inocêncio, Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Marcinho (Márcio Júnior); Italo e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo. Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, André Luís e Guilherme Parede. Técnico: Paulo Turra. FICHA TÉCNICA Chapecoense x Vila Nova Campeonato Brasileiro Série B Local: Arena Condá, em Chapecó (SC) Data/Horário: 01 de setembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série b chapecoense Vila Nova jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pela Série B Chapecoense e Vila Nova jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 01.09.25 18h00 Série A argentina Platense x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pelo Argentino Platense e Godoy Cruz jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 01.09.25 18h00 FUTEBOL Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal 01.09.25 16h14 Série A argentina Gimnasia x Tucumán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/9) pelo Campeonato Argentino Gimnasia y Esgrima e Tucumán jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 01.09.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37