Chapecoense x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pela Série B

Chapecoense x Vila Nova disputam hoje, segunda-feira (01/09), a 24° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chapecoense x Vila Nova ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Chapecoense acumula na Série B um total de 40 pontos, 12 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 34 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Vila Nova soma na competição 33 pontos, 10 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 22 gols marcados e 22 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Chapecoense x Vila Nova: prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Dom (Bruno Leonardo), João Paulo, Gabriel Inocêncio, Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Marcinho (Márcio Júnior); Italo e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, André Luís e Guilherme Parede. Técnico: Paulo Turra.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense x Vila Nova

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data/Horário: 01 de setembro de 2025, 19h