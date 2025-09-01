Platense x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pelo Argentino Platense e Godoy Cruz jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 01.09.25 18h00 Platense já soma 3 pontos a mais que o Godoy Cruz no Grupo B da segunda fase (X/ @caplatense) Platense x Godoy Cruz disputam hoje, segunda-feira (01/09), pela 7° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorre às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Platense x Godoy Cruz ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Godoy Cruz ainda não obteve vitórias na segunda fase e soma no Grupo B 3 empates, 3 derrotas, 4 gols marcados e 9 gols sofridos. Já o Platense acumula no mesmo grupo um total de 1 vitória, 3 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 5 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta segunda-feira Platense x Godoy Cruz: prováveis escalações Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez e Nicolás Orsini. Técnico: Cristian González. Godoy Cruz: Petroli; Jara, Mendoza, Escobar, Morán; Poggi, N. Fernández; Andino, P. Fernández, Altamira; Auzmendi. Técnico: Walter Ribonetto. FICHA TÉCNICA Platense x Godoy Cruz Campeonato Argentino Local: Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López, Argentina Data/Horário: 01 de setembro de 2025, 19h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato argentino Platense Godoy Cruz jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pela Série B Chapecoense e Vila Nova jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 01.09.25 18h00 Série A argentina Platense x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pelo Argentino Platense e Godoy Cruz jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 01.09.25 18h00 FUTEBOL Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal 01.09.25 16h14 Série A argentina Gimnasia x Tucumán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/9) pelo Campeonato Argentino Gimnasia y Esgrima e Tucumán jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 01.09.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37