Platense x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pelo Argentino

Platense x Godoy Cruz disputam hoje, segunda-feira (01/09), pela 7° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorre às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Platense x Godoy Cruz ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Godoy Cruz ainda não obteve vitórias na segunda fase e soma no Grupo B 3 empates, 3 derrotas, 4 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Platense acumula no mesmo grupo um total de 1 vitória, 3 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 5 gols sofridos.

Platense x Godoy Cruz: prováveis escalações

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez e Nicolás Orsini. Técnico: Cristian González.

Godoy Cruz: Petroli; Jara, Mendoza, Escobar, Morán; Poggi, N. Fernández; Andino, P. Fernández, Altamira; Auzmendi. Técnico: Walter Ribonetto.

FICHA TÉCNICA

Platense x Godoy Cruz

Campeonato Argentino

Local: Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López, Argentina

Data/Horário: 01 de setembro de 2025, 19h15