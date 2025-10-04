Ferroviária x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/10) pela Série B Ferroviária e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 04.10.25 19h30 A Ferroviária soma só 3 potnos a mais que o América Mineiro (Carolina Borges/ Ferroviária SAF) Ferroviária x América MG disputam hoje, sábado (04/10), a 30° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo está programado para as 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ferroviária x América-MG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ferroviária está em 14° lugar na Série B do Brasileirão e soma 8 vitórias, 12 empates, 9 derrotas, 33 gols marcados e 36 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o América Mineiro ocupa a 15° posição e acumula 9 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 29 gols marcados e 35 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão Corinthians e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Ferroviária x América (MG): prováveis escalações Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Tárik (Thiago Lopes ou Albano), Alencar, Netinho e Fabrício Daniel; Juninho e Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira. América: Gustavo; Maguinho, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Felipe Amaral, Yago Souza e Miguelito; Arthur Souza e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim. FICHA TÉCNICA Ferroviária x América Mineiro Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Municipal General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave América-MG Ferroviária campeonato brasileiro série b jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/10) pela Série B Ferroviária e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 04.10.25 19h30 Campeonato Brasileiro Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão Corinthians e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.10.25 18h00 Campeonato Brasileiro Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão Fluminense e Atlético Mineiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.10.25 17h30 Campeonato Brasileiro Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão Internacional e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.10.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 LUTO Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta 04.10.25 10h52