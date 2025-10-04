Capa Jornal Amazônia
Ferroviária x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/10) pela Série B

Ferroviária e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

A Ferroviária soma só 3 potnos a mais que o América Mineiro (Carolina Borges/ Ferroviária SAF)

Ferroviária x América MG disputam hoje, sábado (04/10), a 30° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo está programado para as 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Ferroviária x América-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ferroviária está em 14° lugar na Série B do Brasileirão e soma 8 vitórias, 12 empates, 9 derrotas, 33 gols marcados e 36 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o América Mineiro ocupa a 15° posição e acumula 9 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 29 gols marcados e 35 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Ferroviária x América (MG): prováveis escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Tárik (Thiago Lopes ou Albano), Alencar, Netinho e Fabrício Daniel; Juninho e Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira.

América: Gustavo; Maguinho, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Felipe Amaral, Yago Souza e Miguelito; Arthur Souza e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

FICHA TÉCNICA
Ferroviária x América Mineiro
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Municipal General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)
Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 20h30

Ferroviária x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/10) pela Série B

