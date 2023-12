Fenerbahçe x Galatasaray: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (24/12) pelo Campeonato Turco

Fenerbahçe x Galatasaray disputam neste domingo (24/12) a 18° rodada do Campeonato Turco. O jogo ocorre às 13h (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia. Confira onde assistir e as escalações do jogo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Fenerbahçe x Galatasaray ao vivo?

A partida Fenerbahçe x Galatasaray poderá ser assistida pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 13h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Fenerbahçe x Galatasaray chegam para o jogo?

Ambos Fenerbahçe e Galatasaray estão em sequência de 4 vitórias e acumulam 14 vitórias, 1 empate e 1 derrota pelo Campeonato Turco.

Fenerbahçe marcou 44 gols e sofreu 14 desses. Já Galatasaray soma 32 gols marcados e 9 gols sofridos.

Nas últimas rodadas, Fenerbahçe passou por 4 vitórias e 1 empate. Já Galatasaray registrou 4 vitórias e 1 derrota.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Fenerbahçe x Galatasaray: prováveis escalações

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Ferdi Kadioglu, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Ismail Yuksek, Fred, Cengiz Under, Michy Batshuayi, Dusan Tadic

Galatasaray: Gunay Guvenç, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdulkerim Bardakci, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Mauro Icardi, Kerem Akturkoglu, Baris Yilmaz, Dries Mertens

FICHA TÉCNICA

Fenerbahçe x Galatasaray

Campeonato Turco - Süper Lig

Local: Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia

Data/Horário: 24 de dezembro de 2023, 13h