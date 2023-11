Fã de Raphael Veiga, do Palmeiras, paraense vai de Portel a São Paulo conhecer o jogador

Fanático pelo Palmeiras, o menino Davi Lucas, de 10 anos, realizou o sonho de estar próximo do meia Raphael Veiga, do Palmeiras. O encontro foi possível após presente de aniversário da mãe da criança, Vanessa Souza, que não mediu esforços e percorreu de Portel, no Marajó, até São Paulo (SP).

O encontro foi registrado nas redes sociais do jogador do Palmeiras, que fez questão de agradecer o carinho do torcedor paraense, que persistiu e realizou o sonho.

“Eu e meu novo amigo Davi! Amanhã estaremos juntos de novo entrando em campo”, escreveu Veiga nas redes sociais.

Além do reencontro, convidado pelo meia, Davi irá entrar em campo ao lado do ídolo na partida desta quarta-feira (29), contra o América-MG, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Líder do Brasileirão com 63 pontos, o Palmeiras briga ponto a ponto pelo título com Flamengo, Atlético-MG e Botafogo, que também jogam amanhã.