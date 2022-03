Ex-técnico do Paysandu é demitido do LEC e ex-Remo assume clube da Série A

A dança dos técnicos pelo Brasil corre solta. Nesta semana, ocorreu uma demissão e também uma saída em comum acordo que resultou em uma contratação para clube da Série A. O ex-técnico do Papão, Vinícius Eutrópio, foi demitido do Londrina-PR, clube que disputa a Série B. Já o ex-comandante do Remo, Eduardo Baptista, deixou o Mirassol-SP para assumir o Juventude-RS, clube da Série A do Brasileirão.

VEJA MAIS

Após a derrota de 2 a 0 do Londrina-PR para o Ceilândia-DF, na primeira fase da Copa do Brasil e a eliminação da competição nacional, a diretoria do LEC resolveu demitir o técnico Vinícius Eutrópio, seu auxiliar Felipe Sampaio, além do preparador físico Solivan Dalla Valle. Eutrópio passou pelo Paysandu em 2021 e não conseguiu permanecer na equipe e deixou o Papão durante a Série C.

Vinícius Eutrópio comandou o Papão em 2021 (Jorge Luís Totti/ Paysandu)

Por outro lado, o técnico Eduardo Baptista, que estava no Mirassol-SP deixou o clube, após receber proposta do Juventude-RS. O comandante foi anunciado pelo clube gaúcho nas redes sociais e chega a cidade de Caxias do Sul (RS) neste final de semana. Baptista foi treinador do Remo no final da Série B em 2021 e não conseguiu livrar o Leão do rebaixamento, porém, terminou o seu ciclo no Leão Azul conquistando o título inédito da Copa Verde.