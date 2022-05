Ex-presidente da Comissão Eleitoral da FPF justifica renúncia: 'motivos de foro íntimo'

O advogado Antônio Barra Britto, ex-presidente da Comissão Eleitoral, falou com o Núcelo de Esportes de O Liberal sobre a renúncia coletiva dos integrantes da organização formada para conduzir a escolha do novo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF). Segundo ele, a saída dos membros ocorreu por "motivos de foro íntimo".

Em uma breve conversa, o advogado agradeceu àqueles que confiaram no desenvolvimento dos trabalhos designados à comissão e desejou boa sorte aos próximos envolvidos no processo.

"Lamentamos não ter completado todos os deveres a que fomos destinados, mas fizemos tudo que deveria ser feito dentro das regras estatutárias e da Lei Pelé", disse Barra Britto.

Entenda o caso

A renúncia dos integrantes ocorre em um período de grande turbulência dentro do cenário político da FPF. Nas últimas semanas, as eleições para a escolha de um novo presidente da Federação chegaram a ser suspensas pelo TJPA e, dias depois, retomadas, também por decisão judicial.

No dia 20 de abril, o TJPA determinou pela suspensão do pleito que escolheria o novo presidente da FPF. Segundo a decisão, que acatou pedido de Gluck Paul, houve erros no processo de publicação do edital do novo pleito, assim como na formação do colégio eleitoral.

Por conta disso, ficou determinado que novas eleições deveriam ser realizadas em até 30 dias, prazo que termina no dia 20 de maio. O descumprimento da decisão implicará no afastamento e substituição da atual presidente em exercício, Graciete Maués, por um interventor, além de multa de R$ 50 mil.

Vale lembrar que a determinação judicial exigia que a nova eleição deveria ser convocada pela Comissão Eleitoral, apartada da FPF.

No entanto, no dia 6 de maio, o TJPA anulou a suspensão das eleições na FPF. Dessa forma, as novas datas para o pleito podem ser divulgadas a qualquer momento.