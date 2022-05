Comissão Eleitoral formada para eleições na FPF renuncia e entidade segue com futuro indefinido

Um novo capítulo envolvendo o conturbado processo eleitoral para a escolha do novo presidente da Federação Paraense de Futebol tomou conta dos noticiários esportivos da capital paraense. A Comissão Eleitoral formada para conduzir a escolha do novo presidente, foi dissolvida, após renúncia dos integrantes. Assim, a entidade permanece sem data para as eleições, desde que a presidente interina, Graciente Maués, assumiu o cargo, em dezembro do ano passado, com a responsabilidade de passsar o bastão da FPF para um dos candidatos que disputam o pleito, Paulo Romano e Ricardo Gluck Paul.

