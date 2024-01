Ituano supera Ceará e Paysandu e renova contrato com o meia José Aldo

O Ituano venceu a concorrência do Ceará e Paysandu e renovou o contrato de José Aldo, um dos principais jogadores do Galo do Itu na temporada 2023. O clube ainda não anunciou o acerto, mas o jogador já se reapresentou ao elenco. O contrato é novamente de empréstimo junto ao Guarani de Palhoça-RS, time que o Rubro-Negro paulista tem boa relação e que possui os direitos de Aldo. A renovação do meio-campista de 25 anos deve fechar o elenco do Ituano para a temporada 2024.

VEJA MAIS

O volante de 25 anos tinha proposta do Vozão, chegou a se aproximar de um acerto, mas a negociação não avançou. O atleta chegou ao Ituano do Paysandu como meio-campista ofensivo no começo de 2023. O clube paraense também tinha interesse nele, assim como o rival Remo. Após a chegada do técnico Marcinho, o camisa 5 passou a jogar recuado e sempre foi um jogador fundamental para o modelo de jogo da equipe sem nenhum volante de origem.

O novo vínculo do meio-campista com o Rubro-negro é até o fim de 2024. Em 2023, disputou 40 jogos pelo Ituano, sendo 30 como titular. O Galo de Itu já anunciou a contratação de 11 jogadores: o goleiro Saulo, os zagueiros Vitão e João Vialle, o lateral-direito Léo Duarte, o volante Miqueias, o meia Jean Pyerre e os atacantes Marcelo Mineiro, Matheus Maia, Bruno Alves, Salatiel e Pablo Diogo. Thonny Anderson deve ser o 12° reforço.

O clube do técnico Marcinho anunciou as renovações com o goleiro Jefferson Paulino, o lateral Jonathan Silva, o zagueiro Claudinho, o meia Eduardo Person. O ge confirmou que o Rubro-Negro acertou as renovações de Yann Rolim e Marcel. 19 jogadores deixaram o time.

O Ituano se prepara para a temporada 2024 que será recheada com Paulistão, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. A estreia no estadual será no dia 21 de janeiro contra o São Bernardo, no ABC Paulista.