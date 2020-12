Ex-Paysandu e Remo, técnico Mazola acerta com clube da Série B

Quase três meses após ser demitido do comando do Remo, o técnico Mazola Júnior, de 55 anos, acertou com um novo clube na carreira. O treinador vai comandar o Vitória-BA, na Série B do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito na noite de ontem (7), nas redes sociais do clube baiano.

LEIA MAIS

Mazola Jr não é mais técnico do Clube do Remo; veja os números da campanha azulina com o treinador

Entre atritos e polêmicas: Mazola Jr se despede do Remo e afirma: 'Fui comunicado da minha demissão'

Ex-presidente do Remo 'alfineta' técnico Mazola nas redes sociais

Aproveitamento de Mazola Jr. no Remo não supera nenhuma das passagens pelo Paysandu

Torcida do Remo invade perfil de Mazola e critica treinador: 'Covarde, medroso e retranqueiro'

Cutucada! Paysandu provoca treinador do Clube do Remo, Mazola Jr

Mazola Júnior chega ao rubro-negro para o lugar de Eduardo Barroca, que deixou o clube e acertou com o Botafogo-RJ. Mazola está com a missão de evitar o rebaixamento do clube para a Série C. Atualmente o Vitória está na 15ª posição do Brasileiro com 32 pontos, sete a mais que o Figueirense-SC, primeira equipe fora da zona da degola. O contrato do comandante vai até o final da Série B.

O treinador já conheceu parte do elenco do rubro-negro baiano e está na cidade de Cuiabá_MT, onde o Vitória encara o Dourado, hoje, às 21h30, porém sua estreia no comando da equipe será contra o Cruzeiro-MG, na próxima sexta-feira (11), em Salvador (BA).

Mazola Júnior já treinou vários clubes pelo país, como Sport-PE, Ipartinga-MG, Bragantino-SP, Botafogo-SP, CRB-AL, Vila Nova-GO, Criciúma, Ponte Preta-SP e Londrina-PR. Em Belém Mazola treinou o Paysandu em 2014, conquistando o acesso para a Série B naquela temporada. Em 2020 foi contratado pelo Remo, mas foi dispensado após a resultados ruins na Série C e a perda do Parazão para o Paysandu.