Ex-jogador Fábio Santos detona técnicos Vítor Pereira e Sampaoli: ‘Insuportável’

O ex-jogador Fábio Santos fez diversas revelações sobre a convivência com os técnicos Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. Em entrevista, ele criticou os comandantes da época em que atuou no Atlético-MG, onde chegou em 2016 e saiu em 2020, e no Corinthians. O clube mineiro chegou a brigar pelo título do Brasileirão 2020, e o comandante do argentino foi um dos destaques naquele ano.

“Eu fiquei quatro meses dando bom dia pra ele, aí depois do quarto mês eu desisti, pô. Ele não dava bom dia? Ele olha pra você e não fala bom dia. O que esse baixinho tá arrumando? Eu falei para os caras que ele chegava a ser engraçado de tão insuportável que ele era. Ele chega a ser engraçado. Você fala, esse cara deve estar de sacanagem, não é possível”, disse o ex-jogador sobre Sampaoli.

Ele ainda afirmou que o temperamento do argentino seria o maior problema, e por isso ele não consegue seguir com trabalhos por um longo período. “Os caras já tinham largado com 15 dias: 'Eu não falo mais que esse baixinho'. Eu insistia. Três, quatro meses, o cara não me dava bom dia. Eu falei, não é pessoal, é dele mesmo. Tinha dia que ele chegava legal pra caramba, contava história, eu falei: 'Agora ele vai'. No outro dia, ele não falava com ninguém, só xingava”, contou.

Apesar das críticas, Santos ressaltou que aprendeu muito com Sampaoli e que o treinador é bom tecnicamente. “Aprendi muito com ele. Ele é bom treinador. Não deu tão certo no Flamengo, mas ele tem muita coisa que eu que gosto de futebol pude aprender muita coisa com ele”, completou.

Sobre o técnico Vitor Pereira, com quem trabalhou no Corinthians, Santos declarou, em entrevista a ESPN, que o português não seria um bom gestor do time. Declaração que gerou uma resposta indignada do treinador.

“Andou oito meses sorrindo para mim e para minha comissão técnica, de aparente boa relação com todos, e vem agora, após esse tempo todo, dar essa entrevista covarde. Porque, lamento dizer isso, só de um covarde pode se esperar esse tipo de entrevista”, disse o português.