Ex-Cruzeiro, Rafael Sobis admite ter feito 'corpo mole' para ajudar Inter contra o rebaixamento

O ex-jogador Rafael Sobis deu uma entrevista em que admitiu fazer "corpo mole" em uma partida. O episódio ocorreu em 2016, quando o jogador defendia o Cruzeiro e enfrentou o Internacional, clube onde foi revelado.

O duelo ocorreu na penúltima rodada do Brasileirão. Na ocasião, o time mineiro enfrentaria o Colorado, no Beira-Rio e, caso vencesse, sacramentaria o rebaixamento dos gaúchos. Diante disso, Sobis tomou algumas atitudes incomuns.

"Olha o jogo, eu não entrei na área. Teve uma jogada de escanteio e a gente estava pressionando muito. A gente sente o jogo e sabíamos que estávamos perto de fazer um gol. Então eu bati um escanteio no céu, a bola viajou muito. Eu bati o escanteio e não bato daquela maneira. A bola foi na mão do Danilo Fernandes. Só que, quando eu bati, foi do lado do nosso banco. O Mano Menezes me xingou um monte, pois acho que ele percebeu e eu pedia para ele se acalmar", admitiu Rafael Sóbis em entrevista ao jornalista Duda Garbi, em um podcast.

Naquele duelo, a "ajuda" de Rafael Sobis valeu a pena. No final, Valdívia conseguiu marcar e garantir o 1 a 0 para o Colorado. No entanto, o Internacional acabou sendo rebaixado na rodada seguinte.