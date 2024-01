Ex-Clube do Remo, goleiro Zé Carlos é anunciado pelo Caxias-RS

O Caxias-RS anunciou nesta terça-feira (2) a contratação do goleiro Zé Carlos, de 28 anos. Ex-Clube do Remo, o jogador chega ao time do Sul como mais um reforço para a temporada 2024, e deve ser apresentado oficialmente nos próximos dias.

Zé Carlos foi contratado pelo Clube do Remo após se destacar no Águia de Marabá, no Parazão 2022. Ele era reserva do titular absoluto Vinicius, mas no fim da Série C do mesmo ano, assumiu a titularidade por um tempo.

Em 2023, o jogador voltou para a reserva e atuou em apenas três partidas com a equipe azulina, e ao todo esteve presente em apenas oito jogos com o Remo, tendo se despedido do clube em setembro do ano passado.

Além do Remo, o goleiro também passou pelo Cuiabá, time com o qual conquistou o acesso à Série B. além de Sinop, União Rondonópolis, Democrata, Sampaio Corrêa-RJ, Ação e Águia de Marabá.