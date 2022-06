Ex-atacante da dupla Re-Pa, técnico Júnior Amorim assume clube cearense na disputa da Segunda Divisão

O técnico paraense Júnior Amorim, de 49 anos, acertou com o Guarany de Sobral-CE, para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Cearense. O anúncio foi feito através das redes sociais do clube nordestino.

“O Guarany é um clube e muita tradição e com história no cenário nacional. Nosso objetivo é o acesso, teremos um caminho longo a percorrer, mas com a experiência que temos no futebol, pode nos credenciar a esse objetivo”, disse, Amorim.

Júnior Amorim foi atacante, atuou por vários clubes do país, principalmente da região Nordeste, além de ter defendido as camisas do Remo e do Paysandu, além do Independente de Tucuruí, um dos últimos clubes que defendeu antes da aposentadoria ocorrida em 2014.

A carreira de técnico de futebol iniciou no Pinheirense, de Icoaraci, em Belém. Ele conseguiu levar o General da Vila à elite do Campeonato Paraense em 2016. Treinou também o Independente de Tucuruí, Tuna Luso, São Francisco, até ir para o Sampaio Corrêa-MA, onde atuou como auxiliar técnico de João Brigatti, ex-Paysandu. Na Bolívia maranhense permaneceu até 2020, quando assumiu o comando da equipe com a saída de Brigatti. Teve passagens pelo Moto Club-MA, comandou o Pedreira na Segundinha do ano passado e em 2021 esteve à frente do Tapajós no Parazão.