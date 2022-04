Everton de Viña del Mar x Jorge Wilstermann: onde assistir o jogo hoje (5/4) pela Copa Sul Americana

As equipes Viña del Mar x Jorge Wilstermann entram em campo hoje, terça-feira (05/04), para disputar a fase de grupos da Copa Sul Americana. A partida inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Sausalito, em Viña del Mar, Chile. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Everton de Viña del Mar x Jorge Wilstermann ao vivo?

A partida Everton de Viña del Mar x Jorge Wilstermann pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Everton de Viña del Mar x Jorge Wilstermann chegam para o jogo?

No Campeonato Chileno, o Everton está na 6° posição e registra 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota, além de 9 gols marcados e 6 sofridos. Já na Copa Libertadores, o time passou por 2 vitórias e 3 derrotas.

Jorge Wilstermann já jogou duas vezes contra o CD Guabirá pela Copa Sul Americana, com uma vitória por 4 a 0 e uma derrota por 3 a 0. No Campeonato Boliviano, a equipe é a vice-lanterna do Grupo B, onde acumulou 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 4 gols marcados e 6 sofridos.

Prováveis escalações

Everton: De Paul; Echeverría, Barroso, Oyarzun; Medina, Beríos, Madrid, Ibacahce; Cuevas, Sosa, Di Yorio. Técnico: Francisco Meneghini.

Wilstermann: Cárdenas; Ballivan, Rodriguez, Echeverria, Luis Carlos Rodriguez; Luis Vargas, Añez; Rodrigo Vargas, Castro, Serginho; Menacho. Técnico: Miguel Ponce.

Ficha técnica - Everton de Viña del Mar x Jorge Wilstermann

Copa Sul Americana

Local: Estádio Sausalito, em Viña del Mar, Chile

Data/horário: 5 de abril de 2022, às 21h30