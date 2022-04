Banfield x Santos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (05/04) pela Copa Sul Americana

As equipes Banfield x Santos entram em campo às 19h15 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (05/04), para disputar a fase de grupos da Copa Sul Americana. A partida ocorre no Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Banfield x Santos ao vivo?

A partida Banfield x Santos pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Banfield x Santos chegam para o jogo?

No Campeonato Argentino, Banfield está em 7° lugar e soma 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 9 sofridos.

Já o Santos saiu do Campeonato Paulista na fase de grupos, após acumular 3 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 16 gols marcados e 19 sofridos.

Prováveis escalações

Banfield: E. Bologna; E. Coronel, Maciel, Luciano Lollo, Ian Escobar; Urzi, Domingo, Galoppo, Álvarez; Erik Lopez e Juan Cruz. Técnico: Hugo Donato.

Santos: João Paulo; Bauermann, Maicon, Kaiky; Marcos Guilherme, Willian Maranhão, R. Fernández, R. Goulart, Felipe Jonatan; Lucas Barbosa e Lucas Braga. Técnico: Fabián Bustos.

Ficha técnica - Banfield x Santos

Copa Sul Americana

Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina

Data/horário: 5 de abril de 2022, às 19h15