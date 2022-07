Eurocopa de futebol feminino: Itália e Islândia ficam no empate pelo grupo D

Itália e Islândia ficaram no empate em 1 a 1 nesta quinta-feira (14), pela segunda rodada do Grupo D da Eurocopa de Futebol Feminino 2022, no Estádio da Academia do Manchester City. A competição é disputada na Inglaterra.

O primeiro gol foi marcado pela Seleção da Islândia, aos três minutos, pela atleta Karólina Lea Vilhjálmdóttir, que aproveitou cruzamento na área para marcar de voleio. A Itália empatou na segunda etapa, aos 22 minutos com Valentina Bergamaschi. O empate manteve a Itália viva na competição.

A líder do grupo é a França com três pontos. A Islândia é a segunda colocada com dois, Bélgica e Itália estão na última posição com apenas um ponto conquistado, com a Itália sendo a lanterna pelo saldo de gols. Jogam ainda hoje França x Bélgica.