Eurocopa: conheça os confrontos, datas e horários das oitavas de final da competição

A Eurocopa já está chegando à fase final, e já foram definidos os 16 times que se encaram no mata-mata nas oitavas de final da competição. Agora os classificados de cada grupo se enfrentam em jogo único, que deve ser levado aos pênaltis em caso de empate.

As partidas das oitavas começam a ser disputadas no próximo sábado (29/6) e vão até terça-feira (02/6), quando os últimos classificados para as quartas de final devem ser definidos.

Confira os jogos, datas e horários:

Sábado (29/6)

13h – Suíça x Itália

16h – Alemanha x Dinamarca

Domingo (30/6)

13h – Inglaterra x Eslováquia

16h – Espanha x Geórgia

Segunda-feira (01/7)

13h – França x Bélgica

16h – Portugal x Eslovênia

Terça-feira (02/7)

13h – Romênia x Holanda

16h – Áustria x Turquia