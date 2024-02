Estudiantes x Newell's Old Boys: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (19/02) pelo Argentino

Estudiantes x Newell's Old Boys disputam hoje, segunda-feira (19/02), a 6° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Estudiantes x Newell's Old Boys ao vivo?

A partida entre Estudiantes x Newell's Old Boys poderá ser acompanhada ao vivo pelo Star+, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Estudiantes x Newell's Old Boys chegam para o jogo?

Estudiantes estão em 4° lugar no Campeonato Argentino com 3 vitórias, 2 empates, 5 gols marcados e 1 gol sofridos.

Newell's Old Boys ocupam a 3° posição da competição e soma 4 vitórias, 1 derrota, 7 gols marcados e 5 gols sofirdos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Estudiantes x Newell's Old Boys: prováveis escalações

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Zaid Romero, Federico Fernández, Eric Meza; Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez, José Sosa; Javier Altamirano, Javier Correa e Mauro Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.

Newell's Old Boys: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Víctor Velázquez, Ian Glavinovich, Ángelo Martino; Franco Díaz, Rodrigo Fernández, Ever Banega; Guillermo May, Brian Aguirre e Juan Ignacio Ramírez. Técnico: Mauricio Larriera.

FICHA TÉCNICA

Estudiantes x Newell's Old Boys

Campeonato Argentino

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2024, 19h15