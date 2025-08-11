Estoril x Estrela: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/08) pela Liga Portugal

Estoril x Estrela disputam hoje, segunda-feira (11/08), a 1° rodada da Liga Portugal. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio António Coimbra da Mota, em Alcabideche, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Estoril x Estrela Amadora ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, Estoril passou por um empate sem gols com Nottingham Forest e por 4 derrotas para Marítimo, Alverca, o time reserva do Sporting e Millwall.

Já a Estrela Amadora venceu 1° de Dezembro, goleou Lusitano de Évora, venceu o Vitória de Guimarães, perdeu para Belenenses e foi superado pelo Farense.

Estoril x Estrela: prováveis escalações

Estoril: K. Chamorro; K. Boma, F. Bacher, Pedro Amaral, Pedro Carvalho; Vinicius Zanocelo, J. Holsgrove, Gonçalo Costa; André Lacximicant, Y. Begraoui, João Carvalho. Técnico: Vasco Seabra.

Benfica: Andorinha; Diogo Travassos, R. Pantalon, I. Dramé, Nilton Varela; A. Oudrhiri, Léo Cordeiro; A. Ruiz, L. Bucca, Jovane Cabral; Kikas. Técnico: Filipe Martins.

FICHA TÉCNICA

Estoril x Estrela Amadora

Campeonato Português

Local: Estádio António Coimbra da Mota, em Alcabideche, Portugal

Data/Horário: 11 de agosto de 2025, 14h45