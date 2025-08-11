Estoril x Estrela: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/08) pela Liga Portugal Estoril e Estrela Amadora jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 11.08.25 13h45 Estoril jogará contra Vitória SC na próxima rodada (X/ @estorilpraiasad) Estoril x Estrela disputam hoje, segunda-feira (11/08), a 1° rodada da Liga Portugal. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio António Coimbra da Mota, em Alcabideche, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Estoril x Estrela Amadora ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, Estoril passou por um empate sem gols com Nottingham Forest e por 4 derrotas para Marítimo, Alverca, o time reserva do Sporting e Millwall. Já a Estrela Amadora venceu 1° de Dezembro, goleou Lusitano de Évora, venceu o Vitória de Guimarães, perdeu para Belenenses e foi superado pelo Farense. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira Estoril x Estrela: prováveis escalações Estoril: K. Chamorro; K. Boma, F. Bacher, Pedro Amaral, Pedro Carvalho; Vinicius Zanocelo, J. Holsgrove, Gonçalo Costa; André Lacximicant, Y. Begraoui, João Carvalho. Técnico: Vasco Seabra. Benfica: Andorinha; Diogo Travassos, R. Pantalon, I. Dramé, Nilton Varela; A. Oudrhiri, Léo Cordeiro; A. Ruiz, L. Bucca, Jovane Cabral; Kikas. Técnico: Filipe Martins. FICHA TÉCNICA Estoril x Estrela Amadora Campeonato Português Local: Estádio António Coimbra da Mota, em Alcabideche, Portugal Data/Horário: 11 de agosto de 2025, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Liga Portugal Estoril Estrela Amadora jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Peñarol x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) da Libertadores Peñarol e Racing jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Independiente x Mushuc Runa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/08) pela Copa Sudamericana Independiente del Valle e Mushuc Runa jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 20h30 Campeonato Brasileiro Série B CRB x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) pela Série B CRB e Athletic jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.08.25 18h30 Copa Libertadores da América Fortaleza x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/08) da Libertadores Fortaleza e Vélez Sarsfield jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 12.08.25 7h00