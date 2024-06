Espanha vence Itália com gol contra e garante vaga nas oitavas da Euro 2024

No jogo mais aguardado da fase de grupos da Euro 2024, a Espanha mostrou seu domínio sobre a Itália ao vencer por 1 a 0, com um gol contra marcado por Calafiori no segundo tempo. Na partida, realizada nesta quinta-feira (20), no Estádio Santiago Bernabéu, os espanhóis garantiram não apenas a vitória, mas também a classificação antecipada para as oitavas de final como líderes do Grupo B.

Desde o início, a Espanha impôs um jogo veloz, especialmente pelas pontas, onde Nico Williams e Lamine Yamal foram peças-chave na criação das jogadas mais perigosas. Enquanto isso, a defesa italiana tentava conter os avanços, apostando em saídas rápidas que não se concretizaram ao longo do primeiro tempo. A primeira finalização italiana veio apenas nos acréscimos, contrastando com as nove tentativas espanholas, das quais quatro foram em direção ao gol defendido por Donnarumma.

No segundo tempo, a pressão espanhola continuou intensa. Foi pelas pontas que Nico Williams cruzou decisivamente, obrigando Donnarumma a espalmar para dentro da própria área, onde Calafiori, sem querer, desviou para o fundo das redes italianas. Apesar de estar atrás no marcador, a Itália lutou para reagir, mas sem sucesso contra a sólida defesa espanhola.

Com várias mudanças táticas ao longo do jogo, os italianos conseguiram criar algumas oportunidades na reta final, porém sem conseguir alterar o placar. Donnarumma se destacou mesmo na derrota, com defesas importantes que mantiveram o resultado em um gol de diferença.