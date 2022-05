Esmac não resiste e perde em casa para o Real Brasília, pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1

A Esmac entrou em campo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1, e perdeu pelo placar de 2 a 0 para a equipe do Real Brasília. A partida aconteceu na tarde desta segunda-feira, no estádio Evandro Almeida, em Belém. Os gols da vitória foram marcados por Marcela Guedes, no primeiro tempo, Vivian e Dany Helena, na etapa complementar.

Os dois times entraram em campo debaixo de um forte calor, o que forçou algumas interrupções ao longo do jogo para que as atletas pudessem hidratar o corpo. Com a bola rolando, a equipe visitante foi mais intensa, explorando as jogadas de velocidade, enquanto o time do técnico Breno Cunha tentava articular saídas em contra-ataque, a maior parte sem efetividade.

VEJA MAIS

Ainda no primeiro tempo, o Real Brasília forçou até abrir o placar, ainda aos oito minutos, depois de jogada que nasceu na lateral-direita e trocou passes no meio-campo, até deixar Marcela Guedes de cara com a goleira da Esmac, completando com o toque no canto. Com o placar desfavorável, a Esmac partiu para o jogo, mas novamente esbarrou nas dificuldades técnicas do time.

Na etapa final as duas equipes vieram com mudanças, mas o panorama persistiu favorável às visitantes, que conseguiram ampliar aos 37, depois de cobrança lateral que resultou numa troca de passes na entrada da grande área, até o arremate de Vivian, ampliando a vantagem para 2 a 0. Com a vantagem no placar, o Real ainda conseguiu o terceiro, após bela jogada de Raque, pelo canto direito da grande área e o passe para Dany Helena marcar e sacramentar a vitória por 3 a 0.

A derrota manteve a Esmac na 15ª posição, com quatro pontos, enquanto o Real Brasília foi para o sexto lugar, com 13. Na próxima rodada, a Esmac enfrenta o Bragantino, no CFA Jarinu-SP, enquanto o Real Brasília enfrenta o Internacional, no Sesc Campestre, em Porto Alegre.