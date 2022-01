Esmac contratada atleta que disputou Parazão feminino no Remo

Às vésperas da estreia na Supercopa do Brasil Feminina, a Esmac terá o reforço da atacante Radja, uma das autoras dos gols que deu a vitória ao Remo sob o Gavião na primeira partida da final do Parazão.

A viagem para disputar da competição nacional de 2022, a Esmac poderá contar com o retorno de oito atletas que estavam emprestadas ao Remo para a disputa do Campeonato Paraense Feminino. A equipe de Ananindeua irá enfrentar o Flamengo-RJ, no domingo (6/2), horário e local ainda foram definidos.

Nesta terça-feira (25), as atletas que estavam emprestadas ao Remo para disputa do Campeonato Paraense Feminino. No entanto, a equipe terá uma baixa, a atleta Taissinha foi diagnosticada com covid e ficará de fora dos treinamentos.