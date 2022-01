Esmac anuncia quatro reforços para Supercopa do Brasil

A Esmac começou a preparação para a Supercopa do Brasil, que ocorre entre os dias 6 e 13 de fevereiro. A equipe anunciou quatro contratações para a temporada de 2022.

Elas são: a meia-atacante Aisha Borges, 19 anos. A paraense estava atuando pelo Paysandu no Campeonato Paraense; a lateral-direita Vih Moreira, de 19 anos, natural do Distrito Federal e que possui passagens por Audax-SP, Internacional-RS e Minas Brasília-DF.

Aisha, Vih Moreira, Alê Petry e Carol Valle são da Esmac! 🇺🇦



➡️ A meia Aisha vem do Paysandu

➡️ A lateral Vih tem passagens pelo Audax-SP, Internacional-RS e vem do Minas-DF

➡️ A meia Petry vem do Internacional-RS

➡️ A atacante Carol vem do Fluminense-RJ pic.twitter.com/z94jQeRzfb — A. A. Esmac (@EsmacFeminino) January 8, 2022

Também passam a integrar a equipe paraense a meio-campista Alê Petry, 18 anos. Ela é natural do Rio Grande do Sul, possui passagens por Internacional-RS e Flamengo-RS. Por fim, a atacante Carol Valle, 18 anos, que é natural do Rio de Janeiro e atuou no Brasileirão A2 pelo Fluminense-RJ, onde conquistou títulos pelas categorias de base do clube tricolor.

A Esmac iniciou a preparação para a Supercopa do Brasil na semana passada. A SuperCopa do Brasil é o primeiro torneio nacional que equipe irá disputar em 2022. A equipe terá como possíveis adversários e que também estão em busca do título inédito, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e Real Brasília.

A equipe aguarda a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgar os confrontos e locais das partidas.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do núcleo de esportes)